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Коронавірус «перепочив» на вихідних: кількість COVID-інфікованих протягом доби українців зменшилася

9:09 11 жовтня 2021
коронавірус

Вихідними «ковідна» статистика регулярно показує меншу кількість хворих, ніж у робочі — на ранок понеділка, 11 жовтня, зафіксовано 8832 нових підтверджених випадків COVID-19. Напередодні їх було понад 11,3 тисяч, а у п'ятницю, 9 жовтня, — майже 16 тисяч.

Як повідомляють в МОЗ, серед хворих — 863 дитини і 78 медпрацівників.

За попередню добу кількість тих, хто потрапив до лікарень з коронавірусною інфекцією, перевищила число тих, хто виписався — 2672 і 2053 відповідно. Померли 207 пацієнтів.

Найбільша кількість підтверджених випадків — у Харківській (1419), Дніпропетровській (765), Одеській (690), Запорізькій (687) і Житомирській (510) областях.

Протягом 10 жовтня 39 060 людей вакциновано проти COVID-19: одну дозу отримали 19 277 громадян, завершили імунізацію 19 783 осіб.

Статистика МОЗ.

Нагадаємо, що з листопада набуває чинності рішення щодо обов'язкової вакцинації двох категорій українців — педагогів та працівників органів влади.

Тим часом у профільному парламентському комітеті анонсували розширення цього списку. «Надалі» вакцинувати в обов'язковому порядку пропонують працівників держустанов, організацій і підприємств, соціальних працівників та співробітників пошти.

Фото: https://ua.depositphotos.com.

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