Опалювальний сезон в Україні: якими будуть тарифи і коли включать тепло

За оцінками синоптиків, у західних та північних областях України вже встановилися погодні умови для включення опалення. Тому з 11 жовтня було вирішено розпочати опалювальний сезон на заході і півночі країни.

Опалювальний сезон на соціальних об'єктах вже почався в Києві, Хмельницькому, Тернополі та Вінниці. 11 жовтня подадуть тепло в школи, дитсадки і лікарні Житомира та Чернівців.

У ряді міст вирішено одночасно підключити до тепла як соціальні об'єкти, так і житлові будинки. 11 жовтня тепло з'явиться в квартирах у Львові, Луцьку, Чернігові.

В Одесі старт опалювального сезону попередньо призначений на 1 листопада. Це відповідає прогнозам синоптиків про те, що стабільне похолодання прийде в південні області в першій декаді листопада.

Незважаючи на домовленість Кабміну і керівництва регіонів про стабільні тарифи, експерти галузі побоюються, що уникнути подорожчання опалення не вдасться. Експерт-економіст Олександр Хмелевський звертає увагу на той факт, що навіть за діючими тарифами в більшості випадків люди не можуть платити, а значить, заборгованість населення буде і далі зростати.

Фото Сергія Тушинського, «ФАКТИ»

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