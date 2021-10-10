Пенсіонерів не випускають за виплатами: окупанти позбавили жителів ОРЛО права виїжджати на підконтрольну Україні територію

У Луганській області, де нещодавно бойовики обстріляли населений пункт, окупаційна адміністрація посилила правила пропуску через контрольний пункт в'їзду-виїзду біля Станиці Луганської, пише РБК-Україна.

Так, була скасована норма окупаційної адміністрації про те, що жителі окупованих районів можуть раз на місяць виїжджати на підконтрольну Україні територію, а виїзд прив'язаний до правил, як в окремих районах Донецької області.

Таким чином, окупанти дозволили виїзд тільки за списками на наступних підставах: лікування (реабілітація), навчання, необхідність догляду за близьким родичем, похорон родича.

Крім того, в'їзд людей без прописки в окупованих районах дозволяється теж тільки з вищезгаданих причин, а також за участю в «гуманітарних програмах». Списки на в'їзд і виїзд формуються «робочою групою».

За словами представника окупаційної адміністрації, відповідальної за охорону здоров'я, Наталії Пащенко, дані заходи будуть діяти як мінімум до 10 листопада 2021 року. За її словами, посилення пропуску стосується і пенсіонерів, які регулярно перетинають пункти пропуску для отримання українських виплат.

Як писали «ФАКТИ», переселенцям з Донбасу, які претендують на пенсію і соцвиплати, дали можливість ідентифікуватися в Пенсійному фонді онлайн. Для осіб, що залишилися на окупованій території, це означає відсутність необхідності їхати в підконтрольні Україні міста і там підтверджувати свою особистість. Нова система стане доступною з кінця жовтня.

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