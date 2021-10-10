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Сумна статистика коронавірусу: за добу заразилися понад тисяча дітей

10:24 10 жовтня 2021
Коронавірус в Україні

В Україні триває епідемія гострої коронавірусної хвороби. За добу 9 жовтня 2021 року зафіксували 11344 нових підтверджених випадків COVID-19. Серед нових хворих 1 149 дітей та 122 медпрацівника. Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я України у Facebook.

Також за минулу добу було ушпиталено 3 712 осіб. 162 людини померли. 2 581 особа одужала.

Найбільша кількість підтверджених випадків 9 жовтня була зареєстрована у Харківській (1783), Одеській (1010), Дніпропетровській (838), Запорізькій (836) та Донецькій (819) областях.

Також за добу 9 жовтня 66 053 людини було вакциновано проти COVID-19. Одну дозу отримали 34 183 людини, повністю імунізовані — 31 870 людей.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 7 529 596 людей, з них отримали одну дозу — 7 529 594 людини, повністю імунізовані та отримали дві дози — 6 115 249 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном).

Як писали «ФАКТИ», для хворих COVID-19, у яких діагностували штам «Дельта», характерне різке падіння рівня сатурації. Сатурація падає до критичного стану, коли людину дуже важко повернути до життя. Лікарі закликають вакцинуватися, оскільки вакциновані пацієнти легше переносять хворобу.

Фото: https://ua.depositphotos.com

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