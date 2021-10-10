Звичаї, традиції та прикмети 10 жовтня: що категорично заборонено робити на Саватія Бджільника

Неділя, 10 жовтня, за церковним календарем — день пам'яті преподобного Саватія та святого Калістрата.

У народному календарі 10 жовтня — день Саватія Бджільника. За легендами, він був покровителем бджіл й на зиму закривав їх у вулики. Люди молилися Саватію, щоб той допомагав пережити холодний період та в наступному році давав гарний врожай меду.

У цей день добігає кінця народне свято Бджолина дев'ятина. Дев'ять днів бджолярі готують вулики до зими. У деяких місцевостях будь-яка інша робота на Саватія вважається гріхом.

У наших предків було прийнято всією сім'єю вкривати бджіл на зиму та до кінця облаштовувати пасіки. Після чого приступали до молитви, в якій просили святого Саватія про добробут свого промислу.

Під час сімейної вечері на стіл ставили чашечку з медом. Їли його вприкуску з печивом. Вважалося, що після цього ніяка люта зима не похитне здоров'я.

У цей день не варто проводити ніякі фінансові операції — вони можуть обернутися страшним провалом.

Довгий сон на Саватія вважався поганою прикметою. Тому з давніх-давен люди намагалися прокидатися якомога раніше та приступати до справ.

Сьогодні не варто думати про погане і нарікати на життя. Краще подумати та вимовити вголос про найнеймовірнішу мрію, і вона найближчим часом стане реальністю.

У день Саватія не заведено брати речі другої половинки. Інакше можуть виникнути конфлікти, які приведуть до довгої сварки.

Не можна нецензурно виражатися та ображати когось, брати гроші в борг. Слід забути про образи та конфлікти, залишити негативні думки, інакше можна провести в них весь рік.

Крім того, 10 жовтня не можна стригти нігті та волосся — свій вік скоротиш, говорили в народі.

Народні прикмети на 10 жовтня

Північний вітер дме до холодної зими, а південний — до теплої.

Гроза цього дня віщує коротку зиму без снігу.

Перший сніг сьогодні означає, що через 40 днів настане зима.

Скільки бджіл поза вуликом — стільки теплих днів в році залишилося.

Іменини сьогодні святкують Петро, Дмитро, Герман, Михайло, Марк і Гнат.

Нагадаємо, 10 жовтня також відзначають світські свята — День працівників державної санітарно-епідеміологічної служби, День художника, Всесвітній день психічного здоров'я, День працівників стандартизації та метрології, Європейський день боротьби проти смертної кари, Всесвітній день бездомних.

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