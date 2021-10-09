Будинок Порошенка під Києвом спробували взяти штурмом, але втрутилися ветерани АТО (відео)
В Козині під Києвом кілька десятків молодиків почали прориватися у будинок п'ятого президента України Петра Порошенка. Про це повідомила народний депутат від «Європейської Солідарності» Ірина Геращенко.
«Тітушки, яких вночі набирали в соцмережах на проплачені „акції“, почали прориватися в будинок Петра Порошенка», — написала вона.
За словами Геращенко, до акції залучили неповнолітніх.
За інформацією поліції, опівночі в селі Козин почалася «мирна акція двох громадських організацій з різними точками зору на політичні події в країні».
Між учасниками акції почався словесний конфлікт, який поліціянти швидко припинили.
В Козин прибуло понад 60 працівників Обухівського районного управління поліції, поліції діалогу та спецпризначенців.
Колишній радник Порошенка Юрій Бірюков опублікував фото і повідомив, що «вартує такий захід 500−600 гривень за тушку, оплачено 3 години, розрахунок після закінчення».
Ветеран АТО Олексій Петров звернувся у соцмережі підтримати поліціянтів, які працюють в Козині.
«З 2017 роки не одягав бронік. Відвик. Розклад такий. Найнята Банковою тітушня з залізом. І газом. До ночі буде більше. Вночі темно, саме час. Тому, якщо є броня, надягайте. Якщо немає, прикриємо.
Потрібна підтримка. Чоловіки. … Також потрібні заряджені повербанки, вода, бутерброди. Але підтримка суміжних підрозділів. Локація! Козин, магазин Козачок», — написав Петров.
В поліції повідомили, що стежать за тим, щоб дії учасників мітингу проходили в рамках закону. Правоохоронці продовжують забезпечувати громадський порядок та безпеку.
Станом на 19:30 суттєвих порушень правопорядку не виявлено. Неодноразово учасники акції пробували розпочати штовханину, яку поліцейські одразу припиняли, добавили в поліції.
Нагадаємо, на День Незалежності п'ятого президента України Петра Порошенка облили зеленкою в центрі Києва. Політик разом з ветеранами прямував до урядового кварталу. Після інциденту Порошенко оточили військові, провівши його до поліцейського авто.826
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