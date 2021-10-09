Море кольору какао та сморід від медуз, що гниють: як зараз живе безлюдна Кирилівка

На популярному курорті Кирилівка в цьому році жовтень зовсім не підходить для відпочинку. Море штормить, піднімаючи з дна тонни піску. Воно вже набуло кольору какао. Лінія прибою покрита білосніжними пластівцями піни, пише «РІА Мелітополь».

На розмитих пляжах, як і в морі, повно медуз, що гниють. Вулиці порожні. Розважальні заклади закрилися, не працюють кафе, продуктовий ринок та майже всі магазини.



Сьогодні у спорожнілому курортному селищі температура 12 градусів, а пориви вітру досягають 16 м / секунду.

Місцеві жителі сподіваються, що після такого шторму медуз в морі поменшає. Зараз їх дуже багато — як у воді, так і на березі. Причому запах від тушок, що розкладаються, стоїть огидний.

Нагадаємо, нещодавно на березі Азовського моря знайшли мертвих дельфінів.

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