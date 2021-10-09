«Укрзалізниця» запустила додаткові потяги до 14 жовтня: куди можна буде поїхати

До Дня захисників і захисниць України «Укрзалізниця» анонсувала призначення 15 додаткових поїздів на період «довгих вихідних».

Зокрема, у західному напрямку вже призначено 6 додаткових поїздів:

№ 217/218 Київ — Рахів (відправлення з Києва 13 та 16 жовтня, з Рахова — 14 та 17 жовтня);

№ 239/207 Київ — Ужгород (з Києва 13 та 16 жовтня, з Ужгорода — 14 та 17 жовтня);

№ 202/201 Ковель — Київ (з Ковеля 12 та 17 жовтня, з Києва — 13 та 18 жовтня);

№ 235/236 Київ — Ужгород (з Києва 13 та 16 жовтня, з Ужгорода — 15 та 17 жовтня);

№ 250/249 Чернівці — Київ (з Чернівців 12 та 17 жовтня, з Києва — 13 та 18 жовтня);

№ 207/229 Київ — Ужгород (з Києва 13 жовтня, з Ужгорода — 17 жовтня).

У східному напрямку призначено 2 додаткові поїзди:

№ 254/253 Київ — Запоріжжя, Маріуполь (з Києва 13 жовтня, з Маріуполя — 17 жовтня);

№ 124/123 Київ — Костянтинівка (з Києва 13 та 16 жовтня, з Костянтинівки — 14 та 17 жовтня).

У південному напрямку призначено 4 додаткові поїзди:

№ 298/297 Миколаїв — Київ (з Миколаєва 12 та 17 жовтня, з Києва — 13 жовтня);

№ 204/203 Одеса — Київ (з Одеси 12 жовтня, з Києва — 13 жовтня);

№ 298/297 Київ — Херсон (з Києва 18 жовтня);

№ 268/203 Одеса — Київ (з Одеси 17 жовтня).

Також з’являться три додаткові поїзди, які з’єднають міста-«мільйонники»:

№ 241/242 Харків — Одеса (відправлення з Харкова 13 та 16 жовтня, з Одеси — 14 та 17 жовтня);

№ 168/167 Львів — Одеса (відправлення зі Львова та Одеси 17 жовтня);

№ 211/212 Харків — Львів (з Харкова 13 та 16 жовтня, зі Львова — 14 та 17 жовтня);

Крім того, на святкові дні Укрзалізниця призначає додаткові рейси поїздів № 26/25 Одеса — Івано-Франківськ (12 жовтня з Одеси та 16 жовтня з Івано-Франківська), № 136/135 Чернівці — Одеса (з Чернівців 12, 14 та 16 жовтня, з Одеси 13, 15 та 17 жовтня) та подовжить маршрут прямування поїзда № 779/780 Суми — Київ до Вінниці (відправлення поїзда туди та в зворотньому напрямку 14 жовтня).

Нагадаємо, з 1 жовтня «Укрзалізниця» спростила процес купівлі квитків на поїзди. Відтепер це можна зробити через месенджери Viber і Telegram. Нові можливості стосуються усіх поїздів далекого сполучення.

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