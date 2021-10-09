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В Україні за добу майже 16 тисяч хворих на коронавірус, 250 людей померли

9:37 9 жовтня 2021
У коронавірусному відділенні

За минулу добу, 8 жовтня, в Україні зафіксували ще 15908 підтверджених випадків COVID-19. І хоча це трохи менше, ніж напередодні, коли був зафіксований новий антирекорд, кількість летальних випадків захворювання збільшилася з 241 до 250. Про це свідчить оперативна статистика МОЗ.

Найбільшу кількість підтверджених випадків інфікування за останню добу зафіксовано в Одеській (1310), Дніпропетровській (1291), Львівській (1177), Донецькій (1080) та Харківській (984) областях.

Протестовано за добу ПЛР-методом 53 313 людини, методом ІФА — 10 132, експрес-тестами — 42 584 особи.

Довідково: за весь час пандемії в Україні перехворіло 2,5 млн осіб, не витримав ускладнень захворювання 58 331 пацієнт.

Нагадаємо, раніше епідеміологи докладно розповіли про відмінності симптомів захворювання у вакцинованих і невакцинованих українців.

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