Великобританія дозволила щепленим українцям в'їзд без обов'язкового карантину

З 11 жовтня 2021 року Великобританія дозволяє вільний в'їзд українцям, які мають документи про проходження повного курсу вакцинації. Про це йдеться на сайті уряду Великобританії .

Невакцинованим за три дні до поїздки в країну доведеться зробити ПЛР-тест, а також забронювати та оплатити тести, які потрібно буде зробити на другий і восьмий день перебування у Британії.

Крім того, за 48 годин до прибуття до Великобританії турист зобов'язаний заповнити спеціальну форму, а після перетину кордону — відбути 10-денний карантин і зробити тести на другий і восьмий день перебування в країні.

Нагадаємо, Німеччина з 00.00 неділі, 10 жовтня, навпаки, включає Україну в список країн «високого ризику» — регіонів з особливо високим ризиком зараження коронавірусів.

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