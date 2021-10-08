Не тільки чиновники і вчителі: глава комітету Ради розповів, кого ще зобов'яжуть вакцинуватися

У парламентському комітеті з питань здоров'я нації анонсували розширення списку професій, що підлягають обов'язковій вацінації, за рахунок працівників держустанов, організацій і підприємств, соціальних працівників і співробітників пошти. Про це заявив глава комітету Михайло Радуцький.

Разом з тим про терміни реалізації новацій він змовчав, заявивши лише, що це станеться «в подальшому».

«В подальшому до переліку професій, для яких вакцинація є умовою допуску до робочого місця, планують внести всіх працівників державних установ, організацій та підприємств, соціальних працівників і співробітників поштових послуг», — розповів Радуцький.

Нагадаємо, 4 жовтня МОЗ затвердило список професій, для яких вакцинація проти коронавируса буде обов'язковою. У списку дві великі категорії — педагоги і працівники органів влади. Набуття документом чинності очікується в листопаді.

398

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter