Німеччина з 10 жовтня змінює правила в'їзду українців: що важливо знати

Німеччина з з 00.00 неділі, 10 жовтня, включає Україну в список країн «високого ризику» — регіонів з особливо високим ризиком зараження коронавірусом.

В цей же список увійшли також Бруней, Ємен, Естонія і Латвія, йдеться в повідомленні Інституту Роберта Коха.

Мандрівники з цих країн перед прибуттям в ФРН повинні будуть заповнити форму на сайті einreiseanmeldung. de і мати при собі її підтвердження.

Невакцинованим співгромадянам по прибуттю до Німеччини доведеться перебувати на 10-денному карантині (при наявності негативного результату ПЛР-тесту самоізоляція скорочується до 5 днів).

Від карантину звільняються вакциновані і ті, що вже перехворіли. У той же час важливо знати, що Німеччина визнає лише вакцини Pfizer, Moderna, AstraZeneca і Janssen.

Нагадаємо, незабаром українці зможуть отримати документ про результати ПЛР-тестування або перенесену коронавірусну хворобу в застосунку «Дія».

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