У Львові школярів відправляють на дострокові канікули і припиняють планові операції в лікарнях
У Львові комісія з надзвичайних ситуацій відправила школярів 5−11 класів на тижневе дистанційне навчання з 18 жовтня. Про це в соцмережі повідомив мер Андрій Садовий.
Оскільки далі за графіком в школах настануть осінні канікули, влада сподівається, що ланцюжок передачі коронавірусної інфекції буде розірвано.
Також в місті буде призупинено планові госпіталізації та операції у лікарнях (аби зарезервувати місця для хворих на COVID-19) і обмежено проведення розважальних масових заходів.
Рекомендації щодо роботи ринків, закладів харчування, магазинів та іншого бізнесу ще напрацьовуються.
«Маю просте людське прохання — бережіть себе! Утримайтеся від відвідування місць масового скупчення людей», — говориться у дописі мера.
Нагадаємо, раніше Садовий повідомляв про наміри посилити карантинні обмеження в місті з 14 жовтня.
Тим часом в Кабінеті Міністрів не виключили переходу в «червону» карантинну зону Запорізької, Харківської та Херсонської областей.117
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