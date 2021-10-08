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У Львові школярів відправляють на дострокові канікули і припиняють планові операції в лікарнях

18:40 8 жовтня 2021
У Львові школярів відправляють на дострокові канікули і припиняють планові операції в лікарнях

У Львові комісія з надзвичайних ситуацій відправила школярів 5−11 класів на тижневе дистанційне навчання з 18 жовтня. Про це в соцмережі повідомив мер Андрій Садовий.

Оскільки далі за графіком в школах настануть осінні канікули, влада сподівається, що ланцюжок передачі коронавірусної інфекції буде розірвано.

Також в місті буде призупинено планові госпіталізації та операції у лікарнях (аби зарезервувати місця для хворих на COVID-19) і обмежено проведення розважальних масових заходів.

Рекомендації щодо роботи ринків, закладів харчування, магазинів та іншого бізнесу ще напрацьовуються.

«Маю просте людське прохання — бережіть себе! Утримайтеся від відвідування місць масового скупчення людей», — говориться у дописі мера.

Нагадаємо, раніше Садовий повідомляв про наміри посилити карантинні обмеження в місті з 14 жовтня.

Тим часом в Кабінеті Міністрів не виключили переходу в «червону» карантинну зону Запорізької, Харківської та Херсонської областей.

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