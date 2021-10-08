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Батько схудлого на 12 кілограмів Саакашвілі попросив сина припинити голодування

16:59 8 жовтня 2021
арешт Саакашвілі

Екс-президент Грузії і голова Виконавчого комітету реформ України Міхеїл Саакашвілі, який після затримання та ув'язнення у тюрмі міста Руставі оголосив голодування, сильно схуд.

Як повідомляє портал «Новини — Грузія», адвокат Саакашвілі Бека Басилая заявив, що його підзахисний втратив «приблизно 12 кілограмів».

«Візуально, якщо на нього подивитися, видно, що людина схудла… З кожним днем стан його здоров'я почне поступово погіршуватися, якщо вже не погіршився. Морально він бадьорий», — сказав Басилая, який відвідав екс-президента Грузії у Руставський в'язниці № 12.

Захисник стверджує, що Саакашвілі як і раніше позбавлений права на телефонні дзвінки, називаючи це обмеження з боку прокуратури «незаконним».

Напередодні адміністрація в'язниці не дозволили Міхеілу Саакашвілі побачитися з матір'ю, але у понеділок, можливо, до нього допустять рідних.

Тим часом батько екс-президента Ніколоз Саакашвілі закликав сина припинити голодування.

«Міша! Звертаюся до тебе як лікар і як батько. Справа стосується голодування, яке нічого доброго не принесе твоєму здоров'ю, тільки зашкодить», — пише він і додає, що такий крок «на певному етапі зробив свою справу в якості протесту», а тепер йому потрібно припинити акцію і набратися сил «для подальшої боротьби».

Видання зазначає, що колишній грузинський президент був заочно засуджений на батьківщині до шести років в'язниці за вчинення посадових злочинів. Не виключено, що невдовзі йому пред'являть ще одне звинувачення — у незаконному перетині державного кордону.

До речі, в Україні вже розпочато службове розслідування того, як Міхеїл Саакашвілі міг перетнути держкордон — деякі посадові особи регіонального управління Держприкордонслужби відсторонені від посад.

Фото з сайту https://www.newsgeorgia.ge.

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