Вбивство копа в Чернігові: все керівництво патрульної поліції відсторонено на час розслідування

У Чернігові на час розслідування, яке пов'язане з обставинами загибелі офіцера патрульної поліції Артура Єрохіна, відсторонили від посад начальника патрульної поліції області Андрія Думича та двох його заступників. Про це повідомляє УНІАН.

«Кілька годин тому виконуючих обов'язки керівництва патрульної поліції області представили колективу», — сказав прес-офіцер патрульної поліції Чернігівській області Віталій Копистко.

ДБР розслідує справу за «залишення без допомоги особи в небезпечному стані». За результатами перевірок та розслідувань буде прийнято рішення по відстороненим керівникам.

«Зараз йде активна фаза слідства», — повідомили в ГБР.

Нагадаємо, на місце події наряд патрульної поліції прибув, коли капітан Єрохін лежав на землі, побитий агресивними підлітками. Він піднімався на ноги та говорив копам, що теж є співробітником поліції. Але після розмови з підлітками патрульні поїхали. Швидше за все, після цього побиття Єрохіна та його колеги тривало. В результаті капітан отримав смертельні травми.

Раніше повідомлялося, що в Чернігові заарештували чотирьох підлітків, які били поліцейських, а також 32-річного чоловіка — він вкрав барсетку у одного з потерпілих.

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