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Україна

МВС почало на дорогах України полювання за боржниками по комуналці та аліментниками

16:01 8 жовтня 2021
Авто на штрафмайданчику

Злісних неплатників аліментів в Україні не тільки позбавляють субсидій на оплату послуг ЖКГ — людей, які не допомагають своїм «колишнім» ростити дітей, тепер почали зупиняти і на дорогах. І не тільки їх.

За словами заступника міністра юстиції з питань виконавчої служби Андрія Гайченка, з початку поточного тижня Державна виконавча служба спільно з МВС почала застосовувати «ефективний цифровий інструмент примусу боржників до виконання судових рішень».

Так, у п'яти областях за перші дні застосування цього інструменту, на місці стягнули 64 тисячі гривень аліментів.

«39 тисяч гривень перераховано на користь держави ЄСВ і 17 тисяч штрафів за порушення ПДР, вилучено два транспортні засоби», — зазначив Андрій Гайченко і додав: «Проект, що стартував цього тижня у п'яти областях, буде поширений на всю територію держави».

Чиновник не називав області, де почали застосовувати такі заходи до боржників. Втім, пізніше на його сторінці в соціальних мережах з'явився пост, де, зокрема, сказано: «Харківська міська влада підтримала ініціативу Державної виконавчої служби за допомогою моніторингу отриманих відеоматеріалів з камер стеження відслідковувати та ідентифікувати транспортні засоби боржників, які перебувають у розшуку внаслідок невиконання боржниками своїх боргових зобов'язань зі сплати боргів, у тому числі на користь держави, за спожиті житлово-комунальні послуги, по аліментах та іншим категоріям виконавчих документів».

«На днях — Одеса і нові міста. Сплачуйте борги вчасно», — додав заступник міністра.

Ексклюзивний матеріал «Як з рахунків українців будуть автоматично списувати борги: роз'яснення юристів» читайте на сайті «ФАКТІВ».

Фото зі сторінки Андрія Гайченка у соціальних мережах.

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