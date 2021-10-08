Прокуратура вимагатиме арешту голови «Укрексімбанку» Мецгера
Прокуратура Києва вручила нову підозру скандальному голові правління «Укрексімбанку» Євгену Мецгеру. Тепер його підозрюють в обмеженні пересування журналістів (частина 2 статті 146 Кримінального кодексу), повідомила прес-секретар прокуратури Надія Максимець.
«Вони не дозволяли журналістам вийти з кабінету. Після обробки відновленого відео слідство вбачає в діях керівництва банку ще і ознаки такого кримінального злочину», — зазначила в коментарі РБК-Україна Максимець.
Таким чином, прокуратура проситиме суд відправити Мецгера під цілодобовий домашній арешт.
Нагадаємо, Мецгеру і прес-секретарю фінустанови Володимиру Пікалову повідомили про підозру за напад на журналістів програми «Схеми». Їм загрожує до 5 років тюремного ув'язнення.
Фото ucap. io/121
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