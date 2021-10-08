У семи областях пенсіонерів почали вакцинувати на пошті: де вже можна отримати щеплення

В Україні, де за станом на п'ятницю, 8 жовтня, зафіксований різкий стрибок добових захворювань на ковід — захворіли понад 16 тисяч українців, пункти вакцинації почали відкривати у відділеннях «Укрпошти».

Як пише «РБК-Україна», на даний момент пенсіонери можуть зробити щеплення від коронавірусу на пошті у 7 областях країни.

Видання наводить адреси поштових відділень, де працюють бригади медиків.

Київська область:

Обухів — вулиця Малишка, 2;

Богуслав — вулиця Миколаївська, 24;

Бровари — вулиця Гагаріна, 20;

Згурівка — вулиця Українська, 13;

Бородянка — вулиця Центральна, 240;

Яготин — вулиця Незалежності, 56;

Біла Церква — вулиця Привокзальна, 32А;

Сквира — вулиця Небесної Сотні, 17;

Тараща — вулиця Шевченка, 37;

Тетіїв — вулиця Цвєткова, 6;

Переяслав — вулиця Б. Хмельницького, 49;

Макаров — вулиця Димитрія Ростоцького, 38.

Чернівецька область:

Чернівці — вулиця Мізунського, 1; Буковинська, 33а; Гагаріна 36а;

Кельменці;

Вижниця;

Сокиряни;

Берегомет;

Вижницький район.

Дніпропетровська область:

Дніпро;

Кривий Ріг;

Нікополь;

Павлоград;

Новомосковськ;

Синельникове;

П'ятихатки;

Верхньодніпровськ;

Апостолове.

Також щеплення можна отримати в поштових відділеннях в: Покровському, Петриківці, Царичанці, Широкому, Солоному, Васильківці, Межовій, Петропавлівці, Софіївці, Томаківці, Криничках, Магдалинівці, Юр'ївці.

Миколаївська область:

Миколаїв, вул. Адміральська, д. 27.

В управління охорони здоров'я ОДА розглядають місця, куди необхідно відправляти мобільні медичні бригади, які будуть проводити вакцинацію від COVID-19.

Луганська область:

Лисичанськ-18, кв. Східний, 45;

Попасна-2, вул. Миру, 3/1;

Золоте-1, вул. Менделєєва, 7;

Новодружеськ, вул. Центральна, 21;

Троїцьке, просп. Перемоги, 40;

Біловодськ-1, вул. Центральна, 132;

Містки, пров. Поштовий, 5;

Білолуцьк, вул. Панасенко, 10-А;

Білокуракине-2, вул. Центральна, 83;

Марківка, вул. Центральна, 25;

Мілове, вул. Миру, 21;

Станично-Луганське-1, вул. Барбашова, 38;

Нижня Дуванка, вул. Поштова, 15;

Сватове-3, вул. Шевченко, 4;

Старобільськ-3, вул. Слобожанська, 35;

Щастя, вул. Донецька, 30;

Новопсков-3, вул. Українська, 53;

Сєвєродонецьк-12, вул. Курчатова, 8;

Кремінна-5, вул. Титова, 45;

Рубіжне-10, просп. Переможців, 12;

Красноріченське, вул. Ф.Т. Дачка, 17;

Новоайдар, вул. Центральна, 23-А.

Сумська область:

Мобільні бригади робитимуть щеплення пенсіонерам у 18 відділеннях «Укрпошти». Однак в облдержадміністрації не опублікували список цих відділень.

Львівська область:

Львів — на Головному поштамті;

Жовква;

Яворів;

Новий Розділ;

Сокаль.

Нагадаємо, що в Україні педагогів і працівників органів влади зобов'яжуть вакцинуватися проти ковіду. Рішення набуде чинності у листопаді цього року.

Фото: https://ua.depositphotos.com.

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