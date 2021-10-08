26.26 / 26.44 30.24 / 30.56
Київ: +12
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Україна

У семи областях пенсіонерів почали вакцинувати на пошті: де вже можна отримати щеплення

14:46 8 жовтня 2021
Вакцинація проти ковіда

В Україні, де за станом на п'ятницю, 8 жовтня, зафіксований різкий стрибок добових захворювань на ковід — захворіли понад 16 тисяч українців, пункти вакцинації почали відкривати у відділеннях «Укрпошти».

Як пише «РБК-Україна», на даний момент пенсіонери можуть зробити щеплення від коронавірусу на пошті у 7 областях країни.

Видання наводить адреси поштових відділень, де працюють бригади медиків.

Київська область:

  • Обухів — вулиця Малишка, 2;
  • Богуслав — вулиця Миколаївська, 24;
  • Бровари — вулиця Гагаріна, 20;
  • Згурівка — вулиця Українська, 13;
  • Бородянка — вулиця Центральна, 240;
  • Яготин — вулиця Незалежності, 56;
  • Біла Церква — вулиця Привокзальна, 32А;
  • Сквира — вулиця Небесної Сотні, 17;
  • Тараща — вулиця Шевченка, 37;
  • Тетіїв — вулиця Цвєткова, 6;
  • Переяслав — вулиця Б. Хмельницького, 49;
  • Макаров — вулиця Димитрія Ростоцького, 38.

Чернівецька область:

  • Чернівці — вулиця Мізунського, 1; Буковинська, 33а; Гагаріна 36а;
  • Кельменці;
  • Вижниця;
  • Сокиряни;
  • Берегомет;
  • Вижницький район.

Дніпропетровська область:

  • Дніпро;
  • Кривий Ріг;
  • Нікополь;
  • Павлоград;
  • Новомосковськ;
  • Синельникове;
  • П'ятихатки;
  • Верхньодніпровськ;
  • Апостолове.
  • Також щеплення можна отримати в поштових відділеннях в: Покровському, Петриківці, Царичанці, Широкому, Солоному, Васильківці, Межовій, Петропавлівці, Софіївці, Томаківці, Криничках, Магдалинівці, Юр'ївці.

Миколаївська область:

  • Миколаїв, вул. Адміральська, д. 27.

В управління охорони здоров'я ОДА розглядають місця, куди необхідно відправляти мобільні медичні бригади, які будуть проводити вакцинацію від COVID-19.

Луганська область:

  • Лисичанськ-18, кв. Східний, 45;
  • Попасна-2, вул. Миру, 3/1;
  • Золоте-1, вул. Менделєєва, 7;
  • Новодружеськ, вул. Центральна, 21;
  • Троїцьке, просп. Перемоги, 40;
  • Біловодськ-1, вул. Центральна, 132;
  • Містки, пров. Поштовий, 5;
  • Білолуцьк, вул. Панасенко, 10-А;
  • Білокуракине-2, вул. Центральна, 83;
  • Марківка, вул. Центральна, 25;
  • Мілове, вул. Миру, 21;
  • Станично-Луганське-1, вул. Барбашова, 38;
  • Нижня Дуванка, вул. Поштова, 15;
  • Сватове-3, вул. Шевченко, 4;
  • Старобільськ-3, вул. Слобожанська, 35;
  • Щастя, вул. Донецька, 30;
  • Новопсков-3, вул. Українська, 53;
  • Сєвєродонецьк-12, вул. Курчатова, 8;
  • Кремінна-5, вул. Титова, 45;
  • Рубіжне-10, просп. Переможців, 12;
  • Красноріченське, вул. Ф.Т. Дачка, 17;
  • Новоайдар, вул. Центральна, 23-А.

Сумська область:

Мобільні бригади робитимуть щеплення пенсіонерам у 18 відділеннях «Укрпошти». Однак в облдержадміністрації не опублікували список цих відділень.

Львівська область:

  • Львів — на Головному поштамті;
  • Жовква;
  • Яворів;
  • Новий Розділ;
  • Сокаль.

Нагадаємо, що в Україні педагогів і працівників органів влади зобов'яжуть вакцинуватися проти ковіду. Рішення набуде чинності у листопаді цього року.

Фото: https://ua.depositphotos.com.

65

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

пенсіонер

До кінця року пенсії підвищать ще двічі: кому скільки додадуть

Антон Поляков

Кримінальний «авторитет» затриманий у зв'язку зі смертю нардепа Полякова, — ЗМІ

пенсіонер

Кабмін різко збільшив бюджет Пенсійного фонду: хто з пенсіонерів отримає доплати і індексації

Працююча пенсіонерка

Не призначається автоматично: як оформити пенсію працюючим пенсіонерам

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.