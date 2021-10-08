У семи областях пенсіонерів почали вакцинувати на пошті: де вже можна отримати щеплення
В Україні, де за станом на п'ятницю, 8 жовтня, зафіксований різкий стрибок добових захворювань на ковід — захворіли понад 16 тисяч українців, пункти вакцинації почали відкривати у відділеннях «Укрпошти».
Як пише «РБК-Україна», на даний момент пенсіонери можуть зробити щеплення від коронавірусу на пошті у 7 областях країни.
Видання наводить адреси поштових відділень, де працюють бригади медиків.
Київська область:
- Обухів — вулиця Малишка, 2;
- Богуслав — вулиця Миколаївська, 24;
- Бровари — вулиця Гагаріна, 20;
- Згурівка — вулиця Українська, 13;
- Бородянка — вулиця Центральна, 240;
- Яготин — вулиця Незалежності, 56;
- Біла Церква — вулиця Привокзальна, 32А;
- Сквира — вулиця Небесної Сотні, 17;
- Тараща — вулиця Шевченка, 37;
- Тетіїв — вулиця Цвєткова, 6;
- Переяслав — вулиця Б. Хмельницького, 49;
- Макаров — вулиця Димитрія Ростоцького, 38.
Чернівецька область:
- Чернівці — вулиця Мізунського, 1; Буковинська, 33а; Гагаріна 36а;
- Кельменці;
- Вижниця;
- Сокиряни;
- Берегомет;
- Вижницький район.
Дніпропетровська область:
- Дніпро;
- Кривий Ріг;
- Нікополь;
- Павлоград;
- Новомосковськ;
- Синельникове;
- П'ятихатки;
- Верхньодніпровськ;
- Апостолове.
- Також щеплення можна отримати в поштових відділеннях в: Покровському, Петриківці, Царичанці, Широкому, Солоному, Васильківці, Межовій, Петропавлівці, Софіївці, Томаківці, Криничках, Магдалинівці, Юр'ївці.
Миколаївська область:
- Миколаїв, вул. Адміральська, д. 27.
В управління охорони здоров'я ОДА розглядають місця, куди необхідно відправляти мобільні медичні бригади, які будуть проводити вакцинацію від COVID-19.
Луганська область:
- Лисичанськ-18, кв. Східний, 45;
- Попасна-2, вул. Миру, 3/1;
- Золоте-1, вул. Менделєєва, 7;
- Новодружеськ, вул. Центральна, 21;
- Троїцьке, просп. Перемоги, 40;
- Біловодськ-1, вул. Центральна, 132;
- Містки, пров. Поштовий, 5;
- Білолуцьк, вул. Панасенко, 10-А;
- Білокуракине-2, вул. Центральна, 83;
- Марківка, вул. Центральна, 25;
- Мілове, вул. Миру, 21;
- Станично-Луганське-1, вул. Барбашова, 38;
- Нижня Дуванка, вул. Поштова, 15;
- Сватове-3, вул. Шевченко, 4;
- Старобільськ-3, вул. Слобожанська, 35;
- Щастя, вул. Донецька, 30;
- Новопсков-3, вул. Українська, 53;
- Сєвєродонецьк-12, вул. Курчатова, 8;
- Кремінна-5, вул. Титова, 45;
- Рубіжне-10, просп. Переможців, 12;
- Красноріченське, вул. Ф.Т. Дачка, 17;
- Новоайдар, вул. Центральна, 23-А.
Сумська область:
Мобільні бригади робитимуть щеплення пенсіонерам у 18 відділеннях «Укрпошти». Однак в облдержадміністрації не опублікували список цих відділень.
Львівська область:
- Львів — на Головному поштамті;
- Жовква;
- Яворів;
- Новий Розділ;
- Сокаль.
Нагадаємо, що в Україні педагогів і працівників органів влади зобов'яжуть вакцинуватися проти ковіду. Рішення набуде чинності у листопаді цього року.
Фото: https://ua.depositphotos.com.65
Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter