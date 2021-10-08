Електронні лікарняні: що робити тим, хто одужав раніше або хворіє занадто довго

Україна з 1 жовтня перейшла на електронні лікарняні, виняток становлять чотири випадки, коли пацієнт зможе отримати листок непрацездатності у паперовому вигляді.

У Міністерстві соціальної політики продовжують роз'яснювати всі нюанси цієї реформи і нагадують, що для оформлення лікарняного хворий працівник, працевлаштований офіційно, повинен в обов'язковому порядку відвідати лікаря.

Сімейний або лікуючий лікар робить висновок про тимчасову непрацездатність, після чого на підставі цих даних створюється е-лікарняний. Пацієнту на телефон надходить два смс — від E-health про створення медичного висновку із зазначенням його номеру і від Пенсійного фонду України про формування електронного листа непрацездатності, його номера та періоду дії.

Номер слід повідомити роботодавцю — це можна зробити й телефоном. Більше нічого робити не потрібно — лише лікуватися і одужувати.

Виплати за лікарняним почнуть нараховувати після завершення визначеного у ньому періоду непрацездатності та закінчення терміну, відведеного медикам на внесення змін, якщо такі будуть потрібні.

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Також у міністерстві дали відповіді на запитання, які можуть виникнути у пацієнтів, яким оформили е-лікарняний. Наприклад, якщо людина одужала раніше, ніж передбачалося.

«Електронний лікарняний створюється відразу зі статусом „закритий“ і містить дату відкриття (початок непрацездатності) і дату закриття (планова дата одужання або наступного огляду). Якщо ви одужаєте раніше, ніж зазначено у електронному лікарняному, це повинен зафіксувати лікар — під час візиту він підтвердить працездатність і створить новий медичний висновок, який скоротить дію лікарняного», — йдеться у повідомленні.

Передбачено алгоритм і в кардинально протилежному випадку — якщо пацієнт хворіє довше, ніж передбачалося.

«Якщо ви не одужаєте у визначений в первинному електронному лікарняному термін, лікар створить наступний медичний висновок — на його підставі сформується окремий е-лікарняний, який продовжить тимчасову непрацездатність. Про це потрібно повідомити роботодавцю», — відзначили у міністерстві.

Відзначається, що таких електронних лікарняних може бути кілька в межах одного страхового випадку (всі вони будуть мати тотожну першу частину номера електронного лікарняного до дефісу). За кожним з них матеріальне забезпечення призначається окремо — це дозволяє прискорити отримання допомоги, адже для виплат не потрібно чекати одужання.

Також новий медичний висновок (а значить наступний продовжений електронної лікарняний) створять у разі госпіталізації або направлення на відновне лікування у реабілітаційне відділення санаторно-курортного закладу: «Якщо ви лікувалися від важких захворювань або травм, є ускладнення і показання для продовження лікування в реабілітаційному відділенні, лікарсько-консультативна комісія установи охорони здоров'я направить вас на таке лікування в санаторно-курортний заклад прямо зі стаціонару. Курс реабілітації працюючих оплачується за рахунок коштів Фонду соціального страхування України в повному обсязі. Окремо за час відновного лікування Фондом оплачується продовжений на цей період е-лікарняний».

Бувають випадки, коли хворому, який знаходиться на лікарняному, відкривають інший лікарняний лист — вже з іншої причини. Наприклад, у хворих батьків захворіла дитина, якій потрібен догляд. Або ж лікар відправив людину на 14-денну самоізоляцію як особу, яка контактувала із хворим на коронавірус, а та таки захворіла.

«Для таких випадків розроблені „правила скорочення“ — вони визначають пріоритет різних причин непрацездатності та скорочують „непріоритетні“ е-лікарняні. Так, лікарняний по ізоляції від COVID-19 (який оплачується у розмірі 50% доходу) переривається на користь електронному лікарняному по вагітності та пологах (оплачується у розмірі 100% доходу), із загальної хвороби, необхідності догляду за хворими рідними і т.д. (які оплачують залежно від стажу у розмірі від 50% до 100% доходу). А електронний лікарняний по вагітності та пологах скорочує будь-який з лікарняних, у той час як сам не може бути скороченим іншою причиною непрацездатності», — відзначають у міністерстві і додають, що е-лікарняні скоротяться автоматично, а розмір матеріального забезпечення розрахує роботодавець.

Раніше у Фонді соціального страхування роз'яснили, що електронні лікарняні стають підставою для призначення виплат тільки через 7 днів після закриття.

Фото із сайту Мінсоцполітики.

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