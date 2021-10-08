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Україна

Нардеп Анна Скороход знепритомніла в Раді

11:22 8 жовтня 2021
анна скороход

Народний депутат Анна Скороход («За майбутнє») знепритомніла у Верховній Раді. У будівлю, де розташовуються комітети парламенту, прибула «швидка допомога». Про це повідомив Obozrevatel.

На стан Анни Скороход могла вплинути трагедія, що сталася з її колегою по депутатській групі Антоном Поляковим. У ніч на 8 жовтня депутат 33-річний Поляков помер. Як показав розтин, до смерті призвели проблеми з серцем — гостра коронарна недостатність і гостра ішемічна хвороба.

Анна Скороход та Антон Поляков пройшли в Раду у складі «Слуги народу», але були виключені з лав за «неправильні» голосування і критичні заяви і перейшли до депутатської групи «За майбутнє».

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