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Зеленський помилував 31 засудженого ветерана: на кого із засуджених захисників України не поширюється помилування

11:07 8 жовтня 2021
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8 жовтня президент Володимир Зеленський підписав указ про помилування 31 засудженого військовослужбовця. Жоден з тих, хто був перерахований в указі, не здійснював тяжких злочинів, а тому було рекомендовано звільнити їх з місць позбавлення волі.

Комісія при президенті, складаючи список засуджених для помилування, брала до уваги тяжкість статті КК, вже відбутий термін, сімейний стан ув'язнених. Також зверталася увага на те, чи відшкодував винний збиток потерпілим.

Голова комісії Андрій Гота особливо відзначив, що помилування не торкнулося ні засуджених за тяжкими статтями (вбивство), ні тих, хто скоїв п'яне ДТП.

На наступному етапі комісія займеться розглядом прохань про помилування засуджених неповнолітніх. Також під помилування можуть потрапити жінки з малолітніми дітьми, люди з інвалідністю.

Нагадаємо, Мін'юст запропонував поліпшити умови в українських місцях позбавлення волі, а також вибрати установу і облаштувати на її базі першу модельну в'язницю. У серпні було оголошено про експеримент в СІЗО, щоб поліпшити умови для арештантів.

фото https://ua.depositphotos.com/

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