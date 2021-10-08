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На Донбасі поранений український військовий: окупанти шість разів порушували режим тиші

9:30 8 жовтня 2021
Боєць ЗСУ

Російсько-окупаційні війська продовжують обстрілювати позиції підрозділів Об'єднаних сил на Донбасі, командування знову повідомляє про поранення бійця ЗСУ.

За даними штабу ООС, за добу, що минула, 7 жовтня, супротивник шість разів порушував режим припинення вогню — вогонь вівся, у тому числі, й із забороненого мінськими домовленостями озброєння.

Бойовики обстрілювали позиції ЗСУ із станкових протитанкових і автоматичних станкових гранатометів, мінометів калібру 82 мм і великокаліберних кулеметів. У Луганській області зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату, ймовірно Орлану-10, з перетином лінії розмежування.

Станом на 7:00 ранку п'ятниці, 8 жовтня, зафіксовано два порушення режиму припинення вогню: біля Золотого-4 противник застосував ручні протитанкові гранатомети і стрілецьку зброю, а у Троїцького — великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю.

«Один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення. Воїну була надана невідкладна домедична допомога, його евакуювали до лікувального закладу. Стан здоров'я бійця — середньої тяжкості. Щоб змусити противника припинити вогневу активність, українські військовослужбовці відкривали вогонь, не застосовуючи заборонене мінськими домовленостями озброєння», — повідомили у штабі ООС.

Раніше у лікарні Мечникова розповіли про унікальну операцію, яка допомогла врятувати життя українському військовому з наскрізним пораненням мозку.

Ексклюзивний матеріал про те, як побратими рятували пораненого бійця «Наші руки були залиті кров'ю, але переживати не було часу — бій тривав»: 21-річна військова медичка з побратимами врятували пораненого бійця на Луганщині" читайте на сайті «ФАКТІВ».

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