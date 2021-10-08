Новий антирекорд: в Україні знову збільшилася кількість хворих на коронавірус

В Україні пандемія коронавірусу набирає обертів — якщо днями кількість хворих перевищувала 12 тисяч за добу, то за станом на ранок п'ятниці, 8 жовтня, інфекцію підтвердили вже у 16 362 українців.

За даними Міністерства охорони здоров'я, серед тих, хто захворів — 1553 дітей та 431 медпрацівник.

У лікарні потрапили 3526 осіб, одужали 4720 пацієнтів. Помер 241 хворий. За час пандемії хвороба забрала життя понад 58 тисяч українців.

Найбільша кількість підтверджених випадків за добу зареєстрована в Одеській (1418), Дніпропетровській (1345), Львівській (1237), Харківській (1025) і Донецькій (949) областях.

Протягом минулої доби проти ковіду вакцинували 127 685 осіб: однієї дозою — 61 250 громадян, завершили імунізацію 66 435 українців.

Статистика МОЗ.

Нагадаємо, що з листопада 2021 року набирає чинності рішення про обов'язкову вакцинацію педагогів і працівників органів влади.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль не виключав, що Запорізька, Харківська та Херсонська області найближчим часом можуть перейти у «червону» епідемічну зону.

А з 14 жовтня у Львові посилять карантин — обласний центр «почервоніє».

Фото: https://ua.depositphotos.com.

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