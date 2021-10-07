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Відсторонять від роботи без збереження зарплати: в Україні затвердили список професій для обов'язкової вакцинації

22:10 7 жовтня 2021
вакцинація

Складений МОЗ список професій, для яких щеплення проти коронавірусу буде обов'язковим, зареєстрований у Мін'юсті і через місяць, з листопада 2021 року, набуває чинності. У списку дві великі категорії — педагоги і працівники органів влади.

В період дії карантину (він продовжений до 31 грудня 2021 року і, швидше за все, буде продовжуватися і надалі) обов'язковій вакцинації підлягають працівники:

  • центральних органів виконавчої влади та їхніх територіальних органів;
  • місцевих державних адміністрацій та їхніх структурних підрозділів.

Другою великою категорією для обов'язкової вакцинації є педагогічні працівники. У список включено всі сфери, де працюють педагоги, починаючи з дитсадків і гуртків, і закінчуючи Національною академією педагогічних наук. Наказ поширюється на установи:

  • дошкільної освіти;
  • загальної середньої освіти;
  • позашкільної освіти;
  • спеціальної освіти;
  • професійної та професійно-технічної освіти;
  • спеціалізованої освіти;
  • вищої освіти;
  • післядипломної освіти;
  • наукові установи незалежно від типу і форми власності.

Працівники перерахованих установ звільняються від вакцинації лише при наявності абсолютних протипоказань. При відсутності таких щеплення є обов'язковим. Порушників наказу погрожують усунути від роботи без збереження зарплати.

На наступному етапі МОЗ планує поширити обов'язкову вакцинацію на наступні сфери:

  • державні установи, організації;
  • державні підприємства;
  • компанії, які надають поштові послуги;
  • соціальний захист (соціальні працівники).

Нагадаємо, раніше Мін'юст не знайшов причин забракувати наказ МОЗ про обов'язкову вакцинацію вчителів і держслужбовців. «Міністерство у своєму праві», — сказали юристи

Фото https://ua.depositphotos.com/

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