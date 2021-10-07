Відсторонять від роботи без збереження зарплати: в Україні затвердили список професій для обов'язкової вакцинації

Складений МОЗ список професій, для яких щеплення проти коронавірусу буде обов'язковим, зареєстрований у Мін'юсті і через місяць, з листопада 2021 року, набуває чинності. У списку дві великі категорії — педагоги і працівники органів влади.

В період дії карантину (він продовжений до 31 грудня 2021 року і, швидше за все, буде продовжуватися і надалі) обов'язковій вакцинації підлягають працівники:

центральних органів виконавчої влади та їхніх територіальних органів;

місцевих державних адміністрацій та їхніх структурних підрозділів.

Другою великою категорією для обов'язкової вакцинації є педагогічні працівники. У список включено всі сфери, де працюють педагоги, починаючи з дитсадків і гуртків, і закінчуючи Національною академією педагогічних наук. Наказ поширюється на установи:

дошкільної освіти;

загальної середньої освіти;

позашкільної освіти;

спеціальної освіти;

професійної та професійно-технічної освіти;

спеціалізованої освіти;

вищої освіти;

післядипломної освіти;

наукові установи незалежно від типу і форми власності.

Працівники перерахованих установ звільняються від вакцинації лише при наявності абсолютних протипоказань. При відсутності таких щеплення є обов'язковим. Порушників наказу погрожують усунути від роботи без збереження зарплати.

На наступному етапі МОЗ планує поширити обов'язкову вакцинацію на наступні сфери:

державні установи, організації;

державні підприємства;

компанії, які надають поштові послуги;

соціальний захист (соціальні працівники).

Нагадаємо, раніше Мін'юст не знайшов причин забракувати наказ МОЗ про обов'язкову вакцинацію вчителів і держслужбовців. «Міністерство у своєму праві», — сказали юристи

Фото https://ua.depositphotos.com/

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