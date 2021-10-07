Відсторонять від роботи без збереження зарплати: в Україні затвердили список професій для обов'язкової вакцинації
Складений МОЗ список професій, для яких щеплення проти коронавірусу буде обов'язковим, зареєстрований у Мін'юсті і через місяць, з листопада 2021 року, набуває чинності. У списку дві великі категорії — педагоги і працівники органів влади.
В період дії карантину (він продовжений до 31 грудня 2021 року і, швидше за все, буде продовжуватися і надалі) обов'язковій вакцинації підлягають працівники:
- центральних органів виконавчої влади та їхніх територіальних органів;
- місцевих державних адміністрацій та їхніх структурних підрозділів.
Другою великою категорією для обов'язкової вакцинації є педагогічні працівники. У список включено всі сфери, де працюють педагоги, починаючи з дитсадків і гуртків, і закінчуючи Національною академією педагогічних наук. Наказ поширюється на установи:
- дошкільної освіти;
- загальної середньої освіти;
- позашкільної освіти;
- спеціальної освіти;
- професійної та професійно-технічної освіти;
- спеціалізованої освіти;
- вищої освіти;
- післядипломної освіти;
- наукові установи незалежно від типу і форми власності.
Працівники перерахованих установ звільняються від вакцинації лише при наявності абсолютних протипоказань. При відсутності таких щеплення є обов'язковим. Порушників наказу погрожують усунути від роботи без збереження зарплати.
На наступному етапі МОЗ планує поширити обов'язкову вакцинацію на наступні сфери:
- державні установи, організації;
- державні підприємства;
- компанії, які надають поштові послуги;
- соціальний захист (соціальні працівники).
Нагадаємо, раніше Мін'юст не знайшов причин забракувати наказ МОЗ про обов'язкову вакцинацію вчителів і держслужбовців. «Міністерство у своєму праві», — сказали юристи
Фото https://ua.depositphotos.com/252
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