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Час у дорозі скоротиться: в Україні «прискорили» кілька поїздів на важливих напрямках

17:36 7 жовтня 2021
каса квиток

«Укрзалізниця» переглянула графік поїздів на 2021−2022 роки, додавши рейси і прискоривши вже існуючі. З 12 грудня на 49 напрямках час у дорозі для пасажирів суттєво скоротиться. Рішення прийняте у відповідь на численні побажання пасажирів, повідомляють залізничники.

Так, наприклад, прискориться поїздка з Києва до відомого закарпатського курорту Солотвино і назад. Час поїздів № 13 і № 14 в дорозі скоротиться на 2−3 години.

Також швидше їздитимуть поїзди:

  • № 77 Харків — Маріуполь (на 2 години 05 хвилин);
  • № 78 Маріуполь — Харків (на 3 години 29 хвилин);
  • № 84 Київ — Маріуполь (на 2 години 13 хвилин);
  • № 83 Маріуполь — Київ (на 1 годину 24 хвилини);
  • № 108 Одеса — Ужгород (на 1 годину 15 хвилин);
  • № 107 Ужгород — Одеса (на 1 годину 29 хвилин);
  • № 145 Київ — Ізмаїл (на 49 хвилин);
  • № 146 Ізмаїл — Київ (на 1 годину 02 хвилини).

В цілому зміниться час у дорозі для 49 пар поїздів.

Деякі поїзди, як наприклад, № 113/114 Бахмут — Львів, будуть знаходитися в дорозі довше, але зате час прибуття стане зручнішим. Замість 04.32 поїзд буде приїжджати до Львова о 5.38.

Нагадаємо, раніше Укрзалізниця ввела можливість купівлі квитків через месенджери Viber і Telegram і пообіцяла новий додаток для смартфонів.

Фото Сергія Тушинського, «ФАКТИ»

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