Пенсія за віком: українцям роз'яснили механізм нарахування стажу і можливість додавання старих відомостей

У пенсіонерів, які працюють після виходу на заслужений відпочинок, може виникнути проблема з тим, як порахувати стаж. Роз'яснення дає «Пенсійний кур'єр».

Нерідко виникають питання, чому в пенсійній справі можуть бути відсутні дані, котрі є в трудовій книжці.

Справа в тому, що раніше діяла норма, за якою стаж до 1 січня 2004 року обов'язково повинен бути підтверджений трудовою книжкою або відповідною довідкою. Інакше він не зараховувався, так як дані персоніфікації за період до 1 січня 2004 року тоді не брали.

У грудні 2015 року було внесено зміни до постанови Кабміну № 637 «Про затвердження Порядку підтвердження наявного трудового стажу для призначення пенсій за відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній». Тепер стаж до 1 січня 2004 року може рахуватися за даними Реєстру застрахованих осіб.

Тому є сенс звернутися до територіального управління з заявою про перерахунок пенсії з урахуванням грудневих змін 2015 року.

Нагадаємо, Шмигаль повідомив подробиці про введення в Україні пенсійної системи.

Фото: https://ua.depositphotos.com

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