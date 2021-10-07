Електронні лікарняні в Україні: МОЗ роз'яснив усе до дрібниць

З жовтня всі медичні установи України перейшли на оформлення лікарняних в електронному вигляді. МОЗ у своєму Telegram-каналі пояснив особливості нового документа.

Тепер пацієнтам не потрібно носити паперові лікарняні на роботу — досить повідомити роботодавцю номер електронного документа.

Основні питання:

Як виглядає е-лікарняний? Лікар створює електронний медичний висновок про тимчасову непрацездатність. В особистому кабінеті на порталі Пенсійного фонду можна переглянути свої листки непрацездатності.

На що звернути увагу? Після внесення лікарем даних слід перевірити всю інформацію. Після цього прийде смс-повідомлення про успішно сформований лікарняний. Воно буде містити 16 значний номер.

Як дізнатися, що е-лікарняний оформлений? Після оформлення приходить друге смс-повідомлення від Пенсійного фонду України. Для цього треба зареєструватися на його порталі. Успішність формування електронного лікарняного залежить від наявності даних у Реєстрі застрахованих осіб. Їх подає роботодавець.

Якщо електронний лікарняний не сформований, а пацієнт є застрахованою особою, то необхідно звернутися до роботодавця або на гарячу лінію Пенсійного Фонду України — 800 503 753.



Нагадаємо, в деяких випадках лікарі продовжать видавати паперові лікарняні.

Фото: https://ua.depositphotos.com

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