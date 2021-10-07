У Держприкордонслужбі полетіли голови через Саакашвілі

У Держприкордонслужбі України підтвердили інформацію про розслідування виїзду з країни екс-президента Грузії та голови Виконавчого комітету реформ України Міхеїла Саакашвілі, який прибув на батьківщину і відразу ж був затриманий грузинськими правоохоронцями.

«Розслідуються обставини виїзду Саакашвілі з України і факт перетинання ним державного кордону», — цитує 24 канал спікера ДПСУ Андрія Демченка.

Відзначається, що деякі посадові особи Південного регіонального управління прикордонної служби на час розслідування і формування висновків відсторонені від виконання службових обов'язків.

Нагадаємо, що Саакашвілі, якого помістили у в'язницю міста Руставі, написав листа президентові України Володимиру Зеленському, в якому назвав себе «особистим в'язнем Путіна».

Фото з сайту ДПСУ.

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