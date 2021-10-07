Після того, як у серпні цього року таліби взяли під контроль більшу частину Афганістану, почалася масова евакуація з Кабула, у тому числі й українців. Вивезенню громадян України намагалися перешкодити спецслужби Росії.

«За наказом спецслужб російські ЗМІ провели спеціальну інформаційну операцію. Вони повідомляли про те, що евакуації українців не буде і що держава кинула своїх громадян напризволяще», — заявили у Головному управлінні розвідки Міноборони України.

«Нашим громадянам, яких ми забирали, неодноразово надходили пропозиції виїхати до Росії в обмін на заяви, що Україна кинула їх на вірну загибель», — розповів один з безпосередніх учасників операції з евакуації — співробітник військової розвідки України.

За його словами, блискуча операція, проведена українськими розвідниками, показала фейковість повідомлень росЗМІ.

Матеріал про спецоперацію «Багато хто не сподівалися, що їм вдасться врятуватися»: The New York Times про неймовірну операції українських спецслужб в Афганістані" читайте на сайті «ФАКТІВ».

Нагадаємо, що український спецназ допоміг покинути охоплений панікою Кабул групі перекладачів, представників ЗМІ та правозахисників. За цю операції не взялися спецслужби інших країн.

Фото зі сторінки ГУР Міноборони України в соціальних мережах.

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