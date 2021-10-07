Внутрішній COVID-сертифікат для тих, хто отримав лише одне щеплення, став доступним в «Дії»: що важливо знати

У додатку «Дія», де нещодавно стали доступними ковід-сертифікати для громадян, які вакцинувалися різними препаратами, можна згенерувати і внутрішні сертифікати — для тих, хто зробив щеплення однією дозою вакцини проти коронавірусу.

Як повідомляють у Мініцифрі, «жовті» внутрішні COVID-сертифікати стали доступними не тільки для користувачів iOS, але і для тих, хто на Android.

«Отримати сертифікат можна у день вакцинації після внесення даних про першу дозу вакцинації двухдозною вакциною. Він діятиме 120 днів», — йдеться у повідомленні.

Для того, щоб згенерувати документ, слід оновити додаток до останньої версії в Google Play. У меню потрібно вибрати пункт «Послуги», далі «COVID-сертифікати», потім «Отримати сертифікат» і підписати згоду на передачу даних «Дія.Підписом».

Нагадаємо, що зараз тестується нова послуга «Дії» — генерування документів про результати ПЛР-тестування або перенесення коронавірусної хвороби.

Фото зі сторінки «Дії» у соціальних мережах.

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