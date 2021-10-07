Рада відправила Разумкова у відставку
У четвер, 7 жовтня, Верховна Рада України відправила у відставку спікера Дмитра Разумкова — це питання було ініційовано «слугами народу».
Як повідомили в інформаційному управлінні парламенту, відкликання Дмитра Разумкова з посади голови Верховної Ради підтримали 284 народних депутатів.
Так голосували у фракціях.
Нагадаємо, що рішення про початок процедури відкликання Дмитра Разумкова народні депутати від партії «Слуга народу» ухвалили на з'їзді у Трускавці, куди самого спікера не запросили.
Фото ВР України.100
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