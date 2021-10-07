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«Диво руками нейрохірургів»: у Дніпрі врятували бійця з наскрізь простреленою головою

11:44 7 жовтня 2021
Боєць ЗСУ у шпиталі

У Дніпропетровській обласній клінічній лікарні ім. І.І. Мечникова врятували бійця ВСУ, який отримав у зоні проведення операції Об'єднаних сил наскрізне діаметральне кульове поранення головного мозку.

«Коли надії немає зовсім, сталося диво руками нейрохірургів лікарні Мечникова», — пише на своїй сторінці у соцмережах гендиректор лікарні Сергій Риженко. За його словами, медики провели багаточасову складну операцію і наразі Андрій дуже успішно продовжує реабілітацію у Львівському клінічному військово-медичному центрі.

«І знову сенсація — повна свідомість. Це кращі військові лікарі, які за 7 років стали нашими найближчими фронтовими друзями. Вклоняємося!» — пише Риженко і розміщує відео.

«Пацанам привіт передавай», — каже боєць.

Ексклюзивний матеріал про те, як на передовій побратими рятували Андрія «Наші руки були залиті кровʼю, але переживати не було часу — бій тривав»: 21-річна військова медик з побратимами врятували пораненого на Луганщині бійця".

Фото — скріншот.

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