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Україна

В Києві розпочався опалювальний сезон

11:39 7 жовтня 2021
батарея опалення

В Києві вже почали подавати тепло в лікарні, дитячі садки та школи. Опалення для житлових будинків включать за кілька днів. Про це йдеться на сайті КМДА.

«З початку цього тижня теплопостачальні підприємства Києва почали вже подавати тепло в лікарні, дитячі садки, школи. Ми відштовхуємося від погодних умов, і вже через лічені дні можемо почати опалювальний сезон для житлових будинків», — заявив мер Віталій Кличко.

Він зазначив, що сьогодні вартість природного газу вже в вісім разів вище, ніж минулому року, і тієї, що закладена в тариф підприємства. Тому Київрада має ухвалити рішення в інтересах споживачів.

Нагадаємо, в кінці вересня президент Зеленський заявив, що тарифи на опалення та гарячу воду для населення до кінця опалювального сезону підвищуватися не будуть.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль запевнив, що уряд підтримає місцеву владу в частині стабільності комунальних тарифів. Для цього місцевим бюджетам додатково спрямують не менше 11 млрд гривень.

Фото: https://ua.depositphotos.com

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