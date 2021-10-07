Справа про напад на журналістів: голові «Укрексімбанку» вручили підозру з другої спроби

В Офісі генерального прокурора повідомили, що двом фігурантам справи про напад на журналістів в «Укрексімбанку» вручені підозри. Напередодні це зробити не могли через відсутність топ-менеджерів на робочому місці.

Як повідомили в ОГ, вручені повідомлення «двом посадовим особам» банку за фактом перешкоджання законній професійній діяльності журналістів програми «Схеми» (ч. 1, 3 ст. 171 КК України).

Фото ОГ.

«4 жовтня 2021 журналісти програми „Схеми“ здійснювали запис інтерв'ю з керівництвом одного з банків у приміщенні банківської установи. Під час запису керівництво банку дало вказівку відібрати у них камери, знищити відеозаписи інтерв'ю і заборонити подальшу зйомку», — нагадали в Офісі генпрокурора, додавши, що «відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду».

Тим часом керівник «Укрексімбанку» Євген Мецгер підтвердив отримання повідомлення про підозру і ще раз вибачився перед «спільнотою журналістів і особисто перед Кирилом Овсяним та Олександром Мазуром». За його словами, документ йому вручили о 9 ранку вдома.

Трохи пізніше речниця Київської міської прокуратури Надія Максимець уточнила, що другому фігуранту кримінального провадження повідомлення про підозру ще не вручили — його місце знаходження встановлюється.

Нагадаємо, що різку реакцію керівництва фінустанови викликало запитання про кредит, виданий бізнесменові, який підозрювався у фінансуванні тероризму та має відношення до родичів депутата з фракції ОПЗЖ.

Фото Офісу генпрокурора та зі сторінки Євгена Мецгера у соцмережах.

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