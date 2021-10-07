Окупанти оподаткували всю нерухомість кримчан
В окупованому Криму російська влада хоче поповнити бюджет за рахунок податку на нерухомість, якого раніше на півострові не було, повідомляє ForPost.
Податок на майно фізичних осіб введений в Криму у 2020 році та вперше нарахований у 2021 році.
Тепер усім, хто володіє кімнатою, квартирою, житловим будинком, гаражем, машиномісцем, єдиним нерухомим комплексом, потрібно заплатити гроші в бюджет.
На першому етапі передбачено знижувальні коефіцієнти. Розмір податку залежить від кадастрової вартості об'єкта нерухомості, податкової ставки, розміру частки у праві, періоду володіння, розмірів податкових відрахувань та пільг.
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Для різних категорій громадян передбачені податкові пільги.
Зокрема, пенсіонери звільняються від сплати податку у повному обсязі щодо одного об'єкта нерухомості кожного виду. Наприклад, якщо літній кримчанин має житловий будинок, квартиру та гараж, то платити за них не доведеться. Якщо кілька квартир або гаражів у власності, буде потрібно плата.
В Криму, попри 7 років окупації, ще не всі жителі переоформили українські документи на свою нерухомість. Але і ці об'єкти враховуються в кадастровому обліку й за них потрібно буде платити.
Якщо людина не згодна з кадастровою вартістю житла, вона може звертатися до суду.
Нагадаємо, в Україні набрали чинності зміни до закону «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб». Зокрема, мова йде про те, що з вересня нинішнього року не застосовуватимуться заходи за прострочення платежів по кредиту для тих, хто постраждав від збройної російської агресії на сході України та від тимчасової окупації Криму.214
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