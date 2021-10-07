Вибиті вікна та порожній перон: у мережі показали, як зараз виглядає залізничний вокзал Донецька

Восьмий рік колись яскравий Донецьк живе в окупації. Так звана «влада» навіть хоче на «офіційному» рівні заборонити донеччанам згадувати, як жило місто при Україні.



Донецьк кардинально змінився. Особливо це помітно по залізничному вокзалу, який майже не працює. Кілька електричок курсують між так званими «ДНР» та «ЛНР».

Про поїзди далекого слідування донеччани забули ще з літа 2014 року.

Гарний, колись осяяний вогнями вокзал стоїть порожнім й наполовину зруйнованим. Видовище дуже сумне. Порожній перон, розбиті вікна, відсутність поїздів. Нова «влада» не запустила навіть обіцяних поїздів до Росії.

Зате окупанти постаралися майже відразу позбутися написів українською мовою. Але подекуди вони все ж залишилися.

Наприкінці вересня по донецькому телебаченню радісно повідомили, що в касах залізничного вокзалу Донецька можна придбати квитки на потяги та літаки в Росію. Тільки незрозуміло, звідки будуть літати, адже Донецький аеропорт повністю зруйнований.

Фото з соцмереж

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