В українських автошколах вчитимуть етиці та медицині
Кабінет міністрів України затвердив зміни навчальних програм для водіїв у автошколах.
Як повідомляє сайт Realist, програму доповнили кількома предметами — «Етика водія транспортного засобу» і «Медичне забезпечення». Це стосується теоретичної частини.
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До практичних занять, окрім самого водіння, увійде спеціальне положення щодо категорій. При цьому сама автошкола може змінювати до 20% тем на власний розсуд.
Відзначається, що заняття у школі триватимуть не більше п'яти годин на день.
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Фото: https://ua.depositphotos.com.95
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