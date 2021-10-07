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Україна

В українських автошколах вчитимуть етиці та медицині

9:43 7 жовтня 2021
Автошкола

Кабінет міністрів України затвердив зміни навчальних програм для водіїв у автошколах.

Як повідомляє сайт Realist, програму доповнили кількома предметами — «Етика водія транспортного засобу» і «Медичне забезпечення». Це стосується теоретичної частини.

Читайте також: Перед реєстрацією авто тепер можна онлайн вибрати номерний знак і прорахувати вартість самої процедури.

До практичних занять, окрім самого водіння, увійде спеціальне положення щодо категорій. При цьому сама автошкола може змінювати до 20% тем на власний розсуд.

Відзначається, що заняття у школі триватимуть не більше п'яти годин на день.

Ексклюзивний матеріал «Розмитнення авто онлайн та доставка кур'єром водійського посвідчення: в уряді підготувалися до карантинів та локдаунів» читайте на сайті «ФАКТІВ».

Фото: https://ua.depositphotos.com.

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