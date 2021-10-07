В Україні змінять правила виїзду дітей за кордон: що важливо знати

Кабінет міністрів України узгодив проект закону, згідно з яким в Україні пропонується запровадити механізм погодження на тимчасове вивезення дитини до 16 років за кордон одним з батьків у електронній формі. Тепер його має затвердити Верховна Рада.

Згідно документу, ця інформація вноситиметься до Держреєстру актів цивільного стану через портал «Дії» або нотаріусом на підставі нотаріально посвідченої письмової згоди другого з батьків. Термін дії відповідної згоди — не більше трьох років.

«Надання згоди на тимчасовий виїзд дитини за кордон в електронній формі з використанням електронного підпису є цілком обгрунтованим та оптимальним для мінімізації незручностей та пришвидшення відповідних процесів. Разом із тим, у чітко визначених законопроектом випадках забезпечуватиметься можливість тимчасового виїзду одного з батьків з дитиною за кордон без згоди другого з батьків (зокрема, якщо борг останнього за аліментами перевищує тримісячну суму)», — прокоментував документ перший заступник міністра юстиції Євгеній Горовець.

Проект закону врегульовує процедуру отримання згоди на тимчасовий виїзд дитини за межі України. Так, за зверненням одного з батьків, який має намір здійснити такий виїзд, другий з батьків протягом 10 календарних днів зобов’язаний надати відповідну згоду або письмову відмову із зазначенням причин її ненадання. У разі відмови можна буде звернутися до суду із заявою про надання дозволу на тимчасовий виїзд дитини за межі України без згоди другого із батьків. Суд ухвалюватиме рішення про надання відповідного дозволу за умови, що це не суперечить інтересам дитини.

Документ містить положення, згідно з якими запроваджується адміністративна відповідальність за неналежне виконання без поважних причин одним з батьків встановленого законом обов'язку щодо інформування другого із батьків про тимчасовий виїзд дитини за межі України.

Нагадаємо, що згідно чинного законодавства, для оформлення нотаріальної згоди батьку (матері), а у випадку виїзду дитини до 16 років з уповноваженою особою — обом батькам, — потрібно надати нотаріусу оригінали паспортів, реєстраційних номерів облікових карток платників податків та свідоцтва про народження дитини.

Нотаріально посвідчена згода не потрібна, якщо другий з батьків є іноземцем або особою без громадянства, що підтверджується записом у свідоцтві про народження дитини, та який відсутній у пункті пропуску на кордоні. Водночас якщо дитина не є громадянином України, зазначена згода також не потрібна.

Дозвіл другого з батьків не потрібний, якщо у паспорті громадянина України для виїзду за кордон, з яким перетинає державний кордон дитина 16-річного віку, є запис про вибуття на постійне місце проживання за межі України чи відмітка (штамп) про взяття на постійний консульський облік у закордонній дипломатичній установі України або перебування такого громадянина на постійному консульському обліку підтверджується довідкою про перебування на консульському обліку.

На тому ж засіданні Кабмін ухвалив рішення щодо збільшення прибуткової та видаткової частин Пенсійного фонду України більш ніж на 18 мільярдів гривень. Мінімальну пенсію планово підвищать з 1 грудня цього року до 2600 гривень.

Фото: https://ua.depositphotos.com.

447

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter