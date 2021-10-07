День святої Теклі: чого категорично не можна робити в свято
7 жовтня православна церква згадує послідовницю апостола Петра святу мученицю Теклю, яка вирішила стати нареченою божою та зазнала велику кількість горя і мук за свою віру.
Текля — від давньогрецького імені Теоклея: теос — «бог», «божество» + клеос — «слава».
У народі свято називають днем Теклі Заревниці.
Наші предки весь цей день співали й веселилися. А до вечора запалювали вогні та молотили снопи. Тому Теклю назвали Заревницею. У наступні дні цим займалися тільки вранці.
7 жовтня вважається вдалим для заміжжя та одруження. А жінки, що мають дітей, цього дня старанно молилися за їхнє здоров'я.
Господині у цей день трохи прибирали в будинку, щоб потім весь рік справи по дому легше давалися
На Теклю не можна займатися пранням, прасуванням, шиттям та іншими подібними справами.
Заборонено 7 жовтня сваритися й лаятися нецензурними словами. Вважається, що через лайливі слова негативна енергія повернеться до людини в потрійному обсязі.
Не можна брати гроші в борг й не можна позичати. Не варто вживати спиртне. Не можна відмовляти тим, хто потребує допомоги.
Згідно з народними прикметами, якщо великий урожай горобини, буде занадто морозна зима. Якщо 7 жовтня гримить грім, то взимку, яка буде теплою, не варто чекати снігу.
Якщо птахи летять дуже низько над землею, зима прийде рано й буде дуже суворою.
Іменини 7 жовтня святкують Антон, Андрій, Василь, Віталій, Давид, Павло, Сергій, Степан та Текля.
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