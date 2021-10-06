План операції українських спецслужб із затримання бойовиків ПВК Вагнера, яка, на думку розслідувача Bellingcat Христо Грозєва, зірвалася через перенесення, був підписаний міністром оборони Андрієм Тараном.

Про це заявив головний редактор «Цензор.НЕТ «Юрій Бутусов.

Журналіст зазначив, що йому вдалося через власні джерела отримати план операції щодо захоплення «вагнерівців» та ознайомитися з ним.

В правдивості та оригінальності документів Бутусов впевнений.

«Я стверджую, що цей план операції був підготовлений 22 червня 2020 року. 1 липня за візою начальника Головного управління розвідки Міноборони цей план потрапив до міністра оборони Андрія Тарана. І він підписав план про захоплення російських терористів. … Це документ за підписом міністра оборони України, де повністю розписаний план спецоперації», — цитує слова Бутусова видання.

Журналіст вважає, що раз операцію санкціонував міністр оборони, то і на її скасування теж повинен бути наказ Тарана, але цього немає.



На думку Бутусова, операція з розвідувальної перетворилася на пошук зрадників, що зірвали операцію. Це завдає шкоди національній безпеці України. Слідчих дій немає вже понад рік.

Бутусов зазначив, що на сьогодні за зрив операції ніхто не покараний. Представники влади дають суперечливі свідчення з приводу її проведення та скасування.



Журналіст вважає, що ті представники влади, які мали відношення до скасування або перенесення операції по «вагнерівцям», повинні розповісти, як все відбувалося.



Нагадаємо, кореспонденти CNN протягом досить тривалого часу збирали в Мінську та Києві матеріали, присвячені спецоперації, яка провалилася. На підставі цих матеріалів американські журналісти підготували сюжет про те, що операцію з затримання «вагнерівців» проводили українські спецслужби, але не змогли довести її до кінця.

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