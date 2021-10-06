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Україна

Довідка про прописку більше не знадобиться: в Україні готують нововведення для власників ID-карт

21:05 6 жовтня 2021
паспорт

В Україні готують законопроєкт, який стосується реєстрації місця проживання. В документі мають намір зафіксувати норми, які спростять саму процедуру реєстрації, а також виключать необхідність в штампі про реєстрацію в паперовому паспорті та скасують виписку з реєстру, яка йде як додаток до ID-картки.

Про це в інтерв'ю «Главреду» розповів керівник з розвитку електронних послуг в Міністерстві цифрової трансформації Мстислав Банік.

За його словами, зараз готується до другого читання законопроєкт, який зафіксує, що першоджерелом та єдиним реєстром за пропискою буде реєстр Державної міграційної служби (ДМС).

Банік зазначив, що після прийняття закону в українців не вимагатимуть довідку про реєстрацію.

Державний орган, якому потрібно дізнатися місце реєстрації громадянина, повинен звернутися в електронній формі до ДМС та отримати інформацію.

«Якщо ж ми говоримо про використання цифрових документів, то у нас інформація про місце реєстрації, яка є в паспорті — це вже інформація з ДМС. І коли, наприклад, банк або ЦНАП запитує копію паспорта, там вже міститься інформація про прописку і вона вже є актуальною», — сказав чиновник.

Нагадаємо, в Україні набув чинності закон про електронні паспорти. Електронні документи на законодавчому рівні прирівняні до їхніх паперових аналогів.

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