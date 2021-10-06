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Не стало знаменитого народного синоптика Леоніда Горбаня

20:02 6 жовтня 2021
Леонід Горбань

Помер народний синоптик Леонід Горбань, який відомий своїми напрочуд точними прогнозами погоди — він розповідав у інтерв'ю «ФАКТАМ» про свої методики визначення погоди. Про смерть синоптика виданню OBOZREVATEL повідомили рідні.

«Леоніда Івановича не стало 1 жовтня», — сказала невістка Горбаня.

Народний синоптик написав кілька книг і становив прогнози на роки вперед.

«Знаючи щоденне розташування Сонця та планет (ці таблиці — ефемериди — я беру в астрономічній обсерваторії, а деякі навчився й сам разраховувати) і їх числові ряди, можна складати довгострокові прогнози для будь-яких територій. Але секретом розрахунку цих рядів володіють на даний момент тільки в Єрусалимі, на Афоні та в Загорську у російського патріарха Кирила. Більше ніхто цим складним церковним розрахунком зараз не володіє. Я — лише частково. Таблиця, в яку я підставляю обчислені значення, представляє шестикутну зірку Давида. А всередині її — тексти, які і вказують на прогноз», — розповідав Горбань «ФАКТАМ».

Він також поділився своїм прогнозом на нинішню осінь: «Уже в другій декаді вересня похолодає, підуть дощі. На початку третьої десятиденки вересня можливі два-три дні бабиного літа. Холодний, але сухий жовтень порадує тривалим бабиним літом в середині місяця та засмутить потім сильними дощами й нічними морозами. Холоди триватимуть і в листопаді, очікуються дощі та ранній сніг».

Нагадаємо, Леонід Горбань ще влітку заявив, що найближча зима буде морозною та сніжною. Деяке потепління буде тільки на початку січня, а у лютому можливі навіть снігові бурі.

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