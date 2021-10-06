ЗМІ дізналися, чому підручні Мецгера напали на журналістів «Схем»

Причиною конфлікту знімальної групи програми «Схеми» та глави державного «Укрексімбанку» Євгена Мецгера стало розслідування видачі установою кредиту на покупку ТРЦ SkyMall в Києві — керівник банку втратив самовладання через уточнюючі запитання журналіста. Про це інформує OBOZREVATEL з посиланням на власні джерела.

Повідомляється, що «Укрексімбанк» видав кредит розміром 60 млн доларів якомусь Сергію Брюховецькому, вихідцю з Донецька. За даними журналістів, він підозрювався у фінансуванні тероризму.

Брюховецький — батько або вітчим Марини Кондаурової, дружини депутата від фракції ОПЗЖ Федора Христенко. Весілля з бюджетом в 1 мільйон доларів святкувалося в Москві.

За даними SKELET-info, Брюховецький входив до спільноти так званих «стародонецькіх». Він також є кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «Славіан», яке стало новим власником компанії «Оптова мережа 2011», що володіє майном торгово-розважального комплексу SkyMall. Перед зміною власника «Оптова мережа 2011» був знятий арешт з майна ТРЦ.

З щиро прошу вибачення у працівників видання «Схеми» Кирила вівсяна і Олександра Мазура! На даний момент в формі цього поста, але завжди готовий зробити це в будь-якій зручній для них формі, — написав Євген Мецгер в своєму Facebook. Він також заявив про своє відсторонення з посади голови правління банку.

За словами спікера Київської прокуратури Надії Максимчук, обох нападників на журналістів на робочих місцях не застали Правоохоронці поки не знають, де вони знаходяться, тому залишили їм повістки на допит за місцем роботи, повідомляє Telegram-канал Pavlovsky News.

Нагадаємо, Офіс президента України виступив за відсторонення Євгена Мецгера з поста глави правління «Укрексімбанку».

Фото: скрін відео «Схем»

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