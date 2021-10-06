Львів йде у «червоне»: Садовий назвав дату введення жорсткого карантину

У Львові, де за минулу добу до стаціонару з коронавірусом ушпиталили рекордну кількість пацієнтів, з 14 жовтня підсилюють карантинні обмеження. Про це в Facebook повідомив міський голова Андрій Садовий.

«Маємо погану статистику захворювання на коронавірус, тому треба приймати складні та непопулярні рішення», — написав мер.

За його словами, міський штаб оперативного реагування рекомендує, починаючи з 14 жовтня, посилити карантинні заходи.

У місті будуть обмежені масові заходи. Навчальні заклади переведуть на дистанційний режим навчання.

У тих лікарнях, де приймають хворих з COVID-19, скасують проведення планових операцій.

Нагадаємо, у «червоній» зоні робота кафе, ресторанів, ТРЦ, кінотеатрів, театрів, спортзалів, басейнів, фітнес-центрів та інших масових закладів дозволена за умови 100% вакцинації персоналу та відвідувачів.

Перевіряти наявність COVID-сертифікатів повинні самі представники бізнесу.

Контролювати дотримання обмежень буде поліція.

У зоні ризику також Житомирська, Сумська, Хмельницька та Чернівецька області.

Критична ситуація і в столиці. В Києві в Олександрівську лікарню, яка є опорною для лікування хворих на коронавірус, увечері 5 жовтня стояла ціла черга карет швидкої допомоги, передає «Київ Оперативний».

За словами очевидців, перша бригада стояла в черзі близько 5 годин. Це були швидкі з хворими середньої тяжкості. А медиків, які привезли важких хворих на коронавірус, пропускали без черги.

Як повідомляли «ФАКТИ», в Україні вже до кінця цього тижня три області — Запорізька, Харківська та Херсонська — перейдуть у «червону» карантинну зону.

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