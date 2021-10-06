Напад на журналістів в «Укрексімбанку»: двом людям підготували підозру

У головному офісі «Укрексімбанку» проводяться слідчі дії за фактом нападу на журналістів «Схем». Спікер Прокуратури Києва Надія Максимець анонсувала вручення двох підозр за частинами 1 і 3 статті 171 Кримінального кодексу («Перешкоджання роботі журналіста»).

Як повідомляє джерело Telegram-ресурсу PavlovskyNews, мова може йти про голову правління банку Євгенія Мецгера і директора з безпеки Ігоря Тельбізова, що фігурують в скандальному відео журналістів.

У прокуратурі не виключають, що після детального вивчення відео дії фігурантів можуть бути перекваліфіковані.

«Нині підготовлено підозра двом особам. Зараз представник слідства з'ясовує це питання (місцеперебування осіб. — Авт.). Те, що одна людина склала повноваження, це не означає, що він може не бути на робочому місці. Сподіваємося, що вдасться їх знайти на робочому місці і провести процесуальні дії», — заявила спікер Прокуратури Києва Надія Максимець.

Тим часом у Європейському Союзі заявили про занепокоєння у зв’язку з нападом на знімальну групу програми «Схеми» представників державного банку. Відповідний коментар «Європейська правда» отримала від речника Європейської служби зовнішніх дій Петера Стано.

«Повідомлення про напад на журналістів-розслідувачів, які працюють на пов'язаний з „Радіо Свобода“ проєкт „Схеми“, викликають занепокоєння», — заявив речник.

Раніше глава МВС Денис Монастирський заявив, що розслідування злочину в «Укрексімбанку» не займе багато часу. Тим часом фігурант справи Євген Мецгер склав повноваження — на час розслідування, а в Офісі президента назвали неприпустимою модель поведінки, яку суспільство побачило від представників держбанку.

53

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter