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В Україні до кінця тижня з'являться «червоні» зони: що в них буде заборонено

15:23 6 жовтня 2021
В Україні до кінця тижня з&#39;являться «червоні» зони: що в них буде заборонено

В Україні постійно зростає кількість хворих на коронавірус. Запорізька, Харківська та Херсонська області найближчим часом можуть перейти у «червону» епідемічну зону. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передає «РБК-Україна».

За новими правилами МОЗ, у «червоній» зоні зможуть працювати тільки ті школи, в яких у 100% педагогів будуть COVID-сертифікати.

При цьому садки та початкова школа зможуть продовжувати працювати без обмежень.

Що стосується закладів громадського харчування та місць масового відвідування людей, то можуть працювати кінотеатри, кафе, ресторани, спортзали, театри та інші громадські місця за умови 100% вакцинації працівників закладу та 100% вакцинації відвідувачів.

Перевіряти наявність COVID-сертифікатів повинні самі представники бізнесу.

Контролювати дотримання обмежень будуть співробітники поліції. Поліціянти з допомогою спеціальної програми будуть перевіряти у відвідувачів наявність ковід-сертифікатів.

Роботу транспорту обмежувати не будуть, але пасажири повинні дотримуватися маскового режиму.

Нагадаємо, у Міністерстві охорони здоров'я визначили категорії працівників, для яких вакцинація обов'язкова. У разі відмови або ухилення від щеплення, вони можуть втратити роботу.

Фото: https://ua.depositphotos.com

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