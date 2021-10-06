Робот-диригент, найбільший у світі купол, масштабне шоу: Україна представила себе на EXPO 2020 в Дубаї

World Expo продовжує залишатися наймасштабнішим і найтривалішим заходом світового значення. Протягом пів року павільйони виставки відвідують мільйони відвідувачів, які вивчають експозиції сотень учасників, серед яких країни, міжнародні організації та корпорації. Цього року вперше у своїй історії вона відбудеться на Близькому Сході в місті Дубай та буде присвячена золотому ювілею ОАЕ.

Учасники, зустрічаючись на одній локації, намагаються надихнути весь світ інноваціями, досягненнями й відкриттями, які націлені на вдосконалення та поліпшення життя на планеті.

У цьому році для виставки в Дубаї Україна вперше створила власний стилізований павільйон, а не використовувала орендований. Національний павільйон України в формі пшеничного колоса знаходиться в зоні Opportunity (Можливості). Його концепція звучить як SMART UKRAINE: CONNECTING DOTS (СМАРТ УКРАЇНА: поєднуючи СВІТ). Основний акцент зроблений на інноваціях, які роблять сучасний побут екологічним, енергомістким і раціональним.

Через кілька днів після офіційного відкриття на EXPO відбувся Національний день України. Музичний тон події створював Національний академічний оркестр народних інструментів (НАОНІ) й солістка Христина Охітва, а керував ним робот-диригент.

Увечері найбільший у світі купол з екраном 360 Al Wasl Plaza став майданчиком для грандіозного проєкційного шоу з використанням української фольклорної символіки. Саундтреком був обраний трек Time ONUKA. Над візуалізацією та створенням digital-візитки України для виставки EXPO 2020 працювала команда M1 Design. Майже ювелірна за рівнем складності робота над нею тривала понад пів року.

Нагадаємо, міжнародна виставка EXPO мала відбутися у 2020 році, але через карантинні заходи була перенесена. Організатори зберегли назву EXPO 2020 року, оскільки вперше захід відклали, а не скасували.

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