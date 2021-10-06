Генпрокурор Венедиктова підписала підозру меру Одеси Труханову: що сталося

Генеральний прокурор України Ірина Венедиктова заявила про підписання підозри діючому меру Одеси Геннадію Труханову, трьом чиновникам міста і «одному відомому одеситу», які можуть бути причетні до масштабного розпродажу землі в Південній Пальмірі.

Посилаючись на експертні висновки, генпрокурор оцінила збитки міському бюджету в суму, що перевищує 533 млн гривень, однак зазначила, що до моменту закінчення розслідування і передачі справи в суд ця сума може змінитися.

«Реальне заволодіння землями фігуранти справи називали чомусь орендою, забувши про те, що підробка документів і використання службових повноважень з метою реалізації злочинного плану — кримінальні діяння», — констатувала генпрокурор в Facebook, висловивши впевненість у тому, що подібні складні злочинні механізми можуть працювати тільки коли на троні знаходиться «вожак, який вміло смикає за потрібні ниточки в потрібний час».

За словами Венедиктової, детективи НАБУ і прокурори САП проаналізували колосальний масив даних: телефонні переговори, дані з комп'ютерів, інформацію, законно отриману з електронних поштових скриньок і інше.

У свою чергу колишній народний депутат Сергій Лещенко у своєму Telegram написав, що говорячи про відомого одесита, генпрокурор має на увазі бізнесмена Володимира Галантерніка.

Нагадаємо, в лютому Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду України (ВАКСУ) скасувала рішення одеського суду, яким мера Одеси визнали непричетним до придбання будівлі колишнього виробничого об'єднання «Краян» за завищеною ціною.

Фото Громадське

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