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Україна

«Така поведінка неприпустима»: в МВС і Офісі Генпрокурора почали розслідування інциденту в «Укрексімбанку»

11:56 6 жовтня 2021
Денис Монастирський

Поліція залучила до матеріалів розслідування нападу на журналістів «Схем» відео з кабінету голови правління «Укрексімбанку» Євгена Мецгера, а розслідування розпочала відразу ж після того, що сталося — в понеділок, 4 жовтня. Про це міністр внутрішніх справ Денис Монастирський повідомив в Facebook .

«Поліція вже залучила до матеріалів розслідування поширене в Інтернеті відео з кабінету голови правління „Укрексімбанку“, на якому зафіксовані протиправні дії групи осіб щодо журналістів „Радіо Свобода“. Найближчим часом потерпіла сторона передасть і оригінал відновленого відеозапису, який також буде залучений до матеріалами виробництва в якості речового доказу і направлено на експертизу», — повідомив глава МВС.

За його оцінкою, розслідування не повинно зайняти багато часу, але вже зараз можна вважати подібну поведінку щодо співробітників ЗМІ «неприпустимою в демократичному суспільстві».

У свою чергу генеральний прокурор Ірина Венедиктова запевнила, що банкірові буде повідомлено про підозру.

«Перешкоджання журналістам не вичистити з флешок — відповідальність неминуча. Не змінить суті проблеми і складення повноважень», — написала вона в соцмережі, назвавши інцидент з журналістами в банку «божевіллям».

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