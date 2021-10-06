Стрімке зростання: в Україні різко збільшилася кількість хворих на коронавірус

В Україні, де за останні дні фіксували зниження нових випадків COVID-19, знову різке зростання захворювань — як і наприкінці минулого тижня, кількість хворих на ранок середи, 6 жовтня, перевищила 12 тисяч.

Згідно з даними МОЗ, зафіксовано 12 662 нових підтверджених випадків ковіду. Серед тих, хто захворів, — 1 186 дітей і 271 медпрацівник.

У лікарні потрапили 3 745 осіб, одужали 4 630 пацієнтів, хвороба забрала життя 320 українців.



Найбільшу кількість нових хворих зареєстрували у Харківській (1163), Одеській (1076), Дніпропетровській (964) областях, у Києві (792) та у Запорізькій (783) області.

Показники у низці регіонів країни характерні для «помаранчевої» карантинної зони.

Протягом 5 жовтня 117 234 українця були вакциновані проти COVID-19: 58 659 громадян отримали першу дозу, завершили імунізацію 58 575 осіб.

Ексклюзивне інтерв'ю з екс-міністром охорони здоров'я Максимом Степановим, який займав цю посаду з початку пандемії коронавірусу (з 30 березня 2020 року до 18 травня 2021 року), про те, чи готова українська медицина до чергового випробування на міцність, читайте у матеріалі «Потрібні стимули. Наприклад, видати вакцинованим пенсіонерам одноразово по тисячі гривень» на сайті «ФАКТІВ».

Фото: https://ua.depositphotos.com.

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